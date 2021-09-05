Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı

Son dakika spor haberine göre Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Sakarya Kadın Futbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.