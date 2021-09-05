Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
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Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı

Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Sakarya Kadın Futbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Sakarya Kadın Futbol takımı ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Yeni sezon öncesi TTK Armutçuk Misafirhanesi'nde kamp yapan Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, Kandilli Stadı'nda 2. Lig takımlarından Sakarya Kadın Futbol takımı ile hazırlık maçı yaptı.

Ereğli Belediyespor karşılaşmayı Cosshu, Elanur Düz ve Nazmiye'nin attığı gollerle 3-0 kazandı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı
Son dakika haberleri | Ereğli Belediyespor hazırlık maçını farklı kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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