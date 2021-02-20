Son dakika haberleri! Erciş'teki STK'ler Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi
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Son dakika haberleri! Erciş'teki STK'ler Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi

20.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:38
Son dakika haberleri! Erciş'teki STK'ler Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi

Son dakika gündem haberi... Van'ın Erciş ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Van'ın Erciş ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesindeki Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) bir araya gelen STK temsilcileri burada açıklama yaptı.

Erciş TSO Başkanı İzzet Yağar, grup adına yaptığı açıklamada, Gara bölgesinde, 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Yağar, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri olarak terörü insanlık suçu olarak değerlendirmekte ve teröre karşı haklı mücadelesinde devletimizin ve milletimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Şoförler Odası, Kahveciler ve Berberler Odası, Bakkallar ve Manavlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanları da destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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