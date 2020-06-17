Son dakika haberleri... Elektrikte e-Devlet üzerinden işlemler 2,5 kat arttı Son dakika haberi: CK Enerji Çamlıbel Elektrik, koronavirüs pandemisi döneminde 500 bini aşkın müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiğini, online uygulamalarına yoğun ilgi olduğunu ve e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin sayısının ise 2,5 kat arttığını duyurdu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, koronavirüs pandemisi döneminde 500 bini aşkın müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiğini, online uygulamalarına yoğun ilgi olduğunu ve e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin sayısının ise 2,5 kat arttığını duyurdu.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta görevli tedarik şirketi olarak hizmet veren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, 500 binin üzerinde müşterisine bilgilendirme amaçlı SMS gönderdiğine dikkat çekti. İşletme, covid-19 salgını nedeniyle bir yandan 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçici olarak Müşteri Hizmet Merkezlerinde çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak düzenlediğini diğer yandan da müşterilerine sosyal medya, afiş ve SMS ile ulaşarak 'işlemlerinizi evden çıkmadan online yapabilirsiniz' bilgilendirmesinde bulunduğunu hatırlattı.

SOSYAL MEDYA, AFİS VE SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILDI

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Ülke olarak geçtiğimiz zorlu dönemde vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan işlem yapmaları çok önemliydi. Abonelerimizin Müşteri Hizmet Merkezlerimizde (MÜHİM) gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını online olarak yapabilecekleri bilgisini çeşitli mecralar üzerinden paylaştık. Bununla ilgili faturalara bilgilendirme mesajları koyarken bizdeki bilgileri güncel olan 500 binden fazla müşterimize SMS göndererek tüm başvurularını online olarak yapabileceklerini duyurduk. Şirketimiz, e-Devlet portalı üzerinden de işlemlerin yapılmasına yönelik altyapısını daha önceden tamamlayarak hizmet vermeye başlamıştı. Yapmış olduğumuz bu bilgilendirmeler neticesinde, e-Devlet kullanım oranı 2020 yılının ilk 2 ayına göre 2,5 kat artış gösterdi" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA