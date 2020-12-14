'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
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'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

14.12.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:29

'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi Silahlı suç örgütünün zanlıları adliyeye sev edildi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, sahte polis kimliklerini kullanan silahlı suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan...

'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

Silahlı suç örgütünün zanlıları adliyeye sev edildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, sahte polis kimliklerini kullanan silahlı suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 23 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, açılan soruşturma kapsamında 4 Aralık'ta kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı suç örgütü kurma, yönetme, yağma, yağmaya teşebbüs, yağma amaçlı tehdit, kasten yaralama, kumar oynama için yer ve imkan sağlama suçlarına karıştıkları ileri sürülen 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar kapsamında 23 şüphelinin kent genelindeki adreslerine eş zamanlı şafak baskın yapıldı. Yapılan baskında 23 şüpheli adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadeleri biten zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

"Zanlıların suç aletleri sergilendi"

Ekipler daha sonra adreslerde aramalar yaptı. Operasyona ilişkin yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı olarak tabir edilen av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, örgüt üyelerinin yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı elde ettikleri değerlendirilen polis rozeti, polis basın tanıtma kartları, polis telsizi ve askeri kamuflajı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü girişinde sergilendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin karışmış oldukları yağma ve tehdit olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi
'Sahte polis kimliği' kullanan suç örgütü şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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