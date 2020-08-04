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Son dakika haberleri: EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den ihracat değerlendirmesi Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temmuzda ihracat açısından pandeminin izlerini tamamen sildikleri ifade etti.

Son dakika haberleri: EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'den ihracat değerlendirmesi Açıklaması
04.08.2020 15:53 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:56

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, temmuzda ihracat açısından pandeminin izlerini tamamen sildikleri ifade etti.

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik kanalıyla temmuzda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artarak 1 milyar 193 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskinazi, EİB çatısı altındaki 12 birlikten 8'inin ayı artışla kapattığını ve yılın en başarılı performansının sergilendiğini bildirdi.

Özellikle, salgından en çok etkilenen hazır giyim ve demir çelik sektörlerinin ciddi artış kaydettiğine dikkati çeken Eskinazi, sanayici açısından ciddi bir maliyet unsuru oluşturan maske ve koruyucu kıyafetlerde hibe uygulamasındaki düzenlemenin etkilerini de bu ay gördüklerini belirtti.

Eskinazi, tarımsal ürün ihracatında son bir yıllık dönemde 5 milyar doları aştıklarına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi ürünlerinde ise iki aydır canlanma söz konusu. İçerdeki teşvikler ve ihracat pazarlarındaki kademeli normalleşmeyle dipten dönüş sinyallerini görüyoruz. Bu bizi gelecek için umutlandırıyor. Geçen temmuz ayına göre Türkiye'nin ihracatı, performans olarak geride kalırken biz yüzde 7 artış sağladık. 2020 yılının kalan 5 aylık döneminde göstereceğimiz performansla 15 milyar dolar hedefimize ulaşmak için yoğun mesai harcayacağız. Temmuz ayı bizim için pandeminin izlerini tamamen sildiğimiz bir ay oldu."

İhracat rakamları

EİB, ocak-temmuz döneminde ise 7 milyar 69 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği temmuzda yüzde 54 artışla 43 milyon dolarlık ihracat yaptı ve "temmuz ayının artış rekortmeni" oldu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de yüzde 17 artışla 157 milyon dolarlık ihracat yaparak Birlik bünyesinde en yüksek ihracata imza atan kuruluş oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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