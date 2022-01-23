DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA - Haberler
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DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA (1) DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 30 araç çarpıştı.

GÖLYAKA, DÜZCE (DHA) - DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA (1) DÜZCE'de, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde 1 TIR'ın kayması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 30 araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaralılara müdahale ediyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -

DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

DÜZCE'DE TEM OTOYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Tragger, Gölyaka, Kaza, Güncel, Haber

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