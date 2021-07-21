Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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