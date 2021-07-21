Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'de meydana gelen 'sel' ile ilgili açıklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.