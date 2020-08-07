Son dakika haberleri | DHMİ Temmuz ayı verilerini açıkladı
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Son dakika haberleri | DHMİ Temmuz ayı verilerini açıkladı

Son dakika güncel haberi: DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2020 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Son dakika haberleri | DHMİ Temmuz ayı verilerini açıkladı
07.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:56
DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2020 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre tüm havalimanlarındaki yolcu sayısı Temmuz ayında 6 milyonu aştı.

Koronavirüs nedeniyle havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluk yaşanırken, Türkiye'de ise Temmuz ayında hareketlilik gözlendi. COVID-19 FreeAirport projesi kapsamında fiziksel şartlarının sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettiği havalimanlarında 2020 yılı Temmuz ayında  iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 002, dış hatlarda 19 bin 166 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 92 bin 192 oldu. Aynı ayda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 4 milyon 608 bin 184, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 614 bin 484 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 6 milyon 224 bin 921 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise temmuz ayında iç hatlarda 50 bin 719 ton, dış hatlar ise 145 bin 902 ton olmak üzere toplam 196 bin 621 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 1 MİLYON 400 BİN YOLCU

DHMİ'nin paylaştığı Temmuz ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı'nda ise iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 7 bin 104, dış hatlarda 6 bin 168 olmak üzere toplam 13 bin 272 oldu.  Yolcu trafiği ise iç hatlarda 805 bin 184, dış hatlarda 594 bin 831 olmak üzere toplamda 1 milyon 400 bin 15 olarak gerçekleşti.

7 AYLIK VERİLER DE AÇIKLANDI

Ocak ve Temmuz ayını kapsayan 7 aylık verilere göre ise, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 286 bin 778, dış hatlarda 144 bin 271 olurken, üst geçişler ile birlikte toplam 556 bin 489 uçağa hizmet verildi.  Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 26 milyon 507 bin 318, dış hat yolcu trafiği 16 milyon 167 bin 393 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 42 milyon 711 bin 650 olarak gerçekleşti .

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise iç hatlarda 236 bin 567 ton, dış hatlarda 997 bin 816 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 234 bin 383 tona ulaştı. İstanbul Havalimanında ilk 7  aylık sürede ise 109 bin 795 uçak ve 14 milyon 307 bin 961 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde 19 bin 745 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 129 bin 540 uçak trafiği gerçekleşti.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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