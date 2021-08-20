Son dakika haberleri! Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi'yi transfer etti

Son dakika haberine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, eski oyuncusu Ogenyi Onazi ile anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Zalgiris Vilnius forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan Nijeryalı futbolcu, 2019-2020'nin devre arasında Trabzonspor'dan geldiği Denizlispor'da sezon sonuna kadar forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu