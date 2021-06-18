Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Somali Yatırım Tanıtım Ajansı arasında mutabakat zaptı imzalandı

Son dakika ekonomi haberi... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Somali Yatırım Tanıtım Ajansı arasında yatırımların karşılıklı teşvikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Somali Yatırım Tanıtım Ajansı arasında yatırımların karşılıklı teşvikine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptına imzalar, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nda atıldı.

İlgili anlaşmayı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi adına Ofis Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Somali tarafı adına Dışişleri Bakanı Mohamed Abdirizak Mohamud imzaladı.

Mutabakat zaptı, yatırım alanlarında iş birliğinin artırılması, iki ülke arasındaki ortak projelerin desteklenmesi ve teknoloji transferi gibi konuları içeriyor.

Söz konusu anlaşmanın, yatırımların karşılıklı teşviki ve desteklenmesi konusunda faydalı olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun