Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı
Son dakika haberler: CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.
KAYSERİ (İHA) - CeraStlye Osb Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 8.haftasında oynadığı müsabakada Vakıfbank'ı yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.
Salon: OSB Spor Salonu
Hakemler: Zafer Özmen xx, Cihan Demir xx
CeraStlyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Mervenur Oktay xxx, Leyva Leslie xxx, Ünzilenur Cansız xxx, Ceren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx, Zehra Coşkunsu xxx
Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu x, Melisa Bükmen x, Berka Özden x, İrem Güneş x, Özlem Şahin x, Ilgaz Özalp x, Tuanna Malli x, Nisan Eroğuz x, Duru Gökçen x, Aysu Elveren x, Lisa Safronova x, Selin Adali x
Setler:
1.Set: 25-23
2.Set: 25-22
3.Set: 16-25
4.Set: 25-17 - KAYSERİ
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