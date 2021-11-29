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Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

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Son dakika haberleri | CeraStlye OSB Teknik Koleji 3 maç sonra kazandı

Son dakika haberler: CeraStlye OSB Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

KAYSERİ (İHA) - CeraStlye Osb Teknik Koleji evinde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi CeraStlye OSB Teknik Koleji ligin 8.haftasında oynadığı müsabakada Vakıfbank'ı yenerek 3 maç sonra galibiyet aldı.

Salon: OSB Spor Salonu

Hakemler: Zafer Özmen xx, Cihan Demir xx

CeraStlyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xxx, Açelya Ozman xxx, Ezgi Sultan Sert xxx, Mervenur Oktay xxx, Leyva Leslie xxx, Ünzilenur Cansız xxx, Ceren Çınar xxx, Melis Ece Yurtsever xxx, Zehra Coşkunsu xxx

Vakıfbank: Yasemin Narlıoğlu x, Melisa Bükmen x, Berka Özden x, İrem Güneş x, Özlem Şahin x, Ilgaz Özalp x, Tuanna Malli x, Nisan Eroğuz x, Duru Gökçen x, Aysu Elveren x, Lisa Safronova x, Selin Adali x

Setler:

1.Set: 25-23

2.Set: 25-22

3.Set: 16-25

4.Set: 25-17 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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