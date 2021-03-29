Son dakika haberleri... Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü
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Son dakika haberleri... Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü

Son dakika haber... Çekya'nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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Çekya'nın en zengin iş adamı Petr Kellner, Alaska'da bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Kellner'ın ABD'nin Alaska eyaletinde yaşanan helikopter kazası sonucu öldüğü açıklandı. Finans, telekomünikasyon, imalat, medya ve biyoteknoloji gibi alanlarda işletmeleri kontrol eden PPF tarafından yapılan açıklamada kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. PPF tarafından yapılan açıklamada, "En derin üzüntülerimizi ifade ediyor. Alaska dağlarındaki kazada PPF'nin kurucusu ve büyük ortağı Petr Kellner, trajik şekilde hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Kellner, 15,7 milyar dolar servetiyle Çekya'nın en zenginiydi. - PRAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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