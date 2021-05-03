Son dakika haberleri | Bursaspor, Umut Meraş'tan para kazanabilir!

Son dakika haberleri... Fransa'nın Le Havre Kulübü'nde forma giyen Umut Meraş'ın takımdan ayrılması halinde Bursaspor'un da kasasına para girecek.

Fransa'nın Le Havre Kulübü'nde forma giyen Umut Meraş'ın takımdan ayrılması halinde Bursaspor'un da kasasına para girecek. Yeşil-beyazlı kulüp, 2019'da 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ile sattığı oyuncunun sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 15 pay alma maddesi de koydurmuştu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da gözler Umut Meraş transferine çevrildi. Maddi anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulüp, Fransa'nın Le Havre takımında forma giyen 26 yaşındaki eski futbolcusunun Trabzonspor'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fransız ekibin, Milli futbolcu için 3 milyon Euro talep ettiği, Trabzonspor'un da fiyatta indirim beklediği öğrenildi. Le Havre, 1 yıl sözleşmesi kalan Umut Meraş'ı bu sezon elden çıkartıp, milli oyuncudan kazanç sağlamak istiyor.

Bursaspor sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak

Umut Meraş'ın transfer olması durumunda Bursaspor da kasasına para koyacak. Yeşil-beyazlı kulüp, 2019 yılındaki satıştan 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'ya giden Umut Meraş'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 15 pay alma maddesi koydurmuştu. Eğer Umut Meraş 3 milyon Euro'ya (30 milyon TL) her hangi bir takıma transfer olması halinde Bursaspor Kulübü, 450 bin Euro (4 milyon 500 bin TL) kazanç sağlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı