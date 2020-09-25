Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
25.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:53
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 13,60 10,00
Doğuş Otomotiv 15,98 14,99 6,60 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|14,96
|13,60
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|15,98
|14,99
|6,60
|Bursa Çimento
|6,46
|6,19
|4,36
|Tat Gıda
|11,07
|10,61
|4,34
|Anadolu Grubu Holding
|18,95
|18,21
|4,06
|Şişe Cam
|7,07
|6,83
|3,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,65
|8,38
|3,22
|Zorlu Enerji
|2,64
|2,56
|3,13
|Gözde Girişim
|5,75
|5,58
|3,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,13
|7,89
|3,04
|Türk Telekom
|7,12
|6,92
|2,89
|Anadolu Cam
|6,09
|5,92
|2,87
|Bagfaş
|16,54
|16,08
|2,86
|Soda Sanayii
|8,00
|7,79
|2,70
|Odaş Elektrik
|2,69
|2,62
|2,67
|Karel Elektronik
|17,95
|17,52
|2,45
|Trakya Cam
|4,66
|4,55
|2,42
|Global Yatırım Holding
|4,43
|4,33
|2,31
|Garanti Bankası
|7,17
|7,01
|2,28
|Logo Yazılım
|94,20
|92,30
|2,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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