Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

25.09.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.09.2020 18:53
Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 13,60 10,00
Doğuş Otomotiv 15,98 14,99 6,60 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 14,96 13,60 10,00
Doğuş Otomotiv 15,98 14,99 6,60
Bursa Çimento 6,46 6,19 4,36
Tat Gıda 11,07 10,61 4,34
Anadolu Grubu Holding 18,95 18,21 4,06
Şişe Cam 7,07 6,83 3,51
İş Yatırım Menkul Değerler 8,65 8,38 3,22
Zorlu Enerji 2,64 2,56 3,13
Gözde Girişim 5,75 5,58 3,05
Tümosan Motor ve Traktör 8,13 7,89 3,04
Türk Telekom 7,12 6,92 2,89
Anadolu Cam 6,09 5,92 2,87
Bagfaş 16,54 16,08 2,86
Soda Sanayii 8,00 7,79 2,70
Odaş Elektrik 2,69 2,62 2,67
Karel Elektronik 17,95 17,52 2,45
Trakya Cam 4,66 4,55 2,42
Global Yatırım Holding 4,43 4,33 2,31
Garanti Bankası 7,17 7,01 2,28
Logo Yazılım 94,20 92,30 2,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Volkan Bozkır Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Falcao Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Uefa Ekim Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 19:09:29. #1.14#
title