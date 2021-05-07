Son dakika haberleri | BM yetkilisi, Suriye'nin bir bölgesinde kimyasal savaş ajanının tespit edildiğini açıkladı
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Son dakika haberleri | BM yetkilisi, Suriye'nin bir bölgesinde kimyasal savaş ajanının tespit edildiğini açıkladı

Son dakika haberleri | BM yetkilisi, Suriye'nin bir bölgesinde kimyasal savaş ajanının tespit edildiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin bir bölgesinde beyan edilmemiş bir kimyasal savaş ajanının keşfedildiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, Suriye'nin bir bölgesinde beyan edilmemiş bir kimyasal savaş ajanının keşfedildiğini belirtti.

Nakamitsu, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada adını vermediği ajanın, kimyasal silah tesisinde büyük hacimli konteynerlerin içinde bulunmasının, Suriye'de beyan edilmemiş üretim faaliyetleri anlamına gelebileceğini kaydetti.

Suriye'nin eski bir kimyasal üretim tesisinin asla kimyasal silah üretmek için kullanılmadığını yinelediğini belirten Nakamitsu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Suriye'nin bu açıklamasını kabul etmediğini ve Beşşar Esed rejiminin bölgede üretilen tüm kimyasal savaş ajanlarını ilan etmesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

KSYÖ, 21 Nisan'da KSYÖ Taraf Devletler Toplantısı'nda alınan kararla, Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin Mart 2017'de Latamne'de ve Şubat 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandığının tespit edilmesinin ardından bu ülkenin bazı üyelik hakları askıya alınmıştı.

Esed rejimi kimyasal silah kullandı

KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KYSÖ 12 Nisan'da yayımladığı ikinci raporunda, Esed rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığını tespit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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