Son dakika haberleri: Bingöl Valisi Ekinci, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
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Son dakika haberleri: Bingöl Valisi Ekinci, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

12.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:07
Son dakika haberleri: Bingöl Valisi Ekinci, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Son dakika haberine göre Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bingöl Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanı tarafından aşısı uygulanan Ekinci, kent genelinde şu ana kadar 6 bin 223 aşı ile aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ekinci, "Bugün itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 60 yaş ve üzeri eşlerinin aşılanmaları başlamıştır. Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşı olmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı için sıralarını bekleyen vatandaşlara ziyarette bulunup onlarla bir süre sohbet eden Vali Ekinci, aşının insanlık için şifa olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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