Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA