Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.
07.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:19
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.
Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA