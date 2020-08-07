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Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Gelen son dakika haberine göre Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçti
07.08.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:19

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri başladı.

Beşiktaş'ta futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı. Bu kapsamda; Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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