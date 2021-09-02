Son dakika haberleri: Bergama'da kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi için bakanlık onayı alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bergama'da 2,4 milyon metrekare üzerine kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararının Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından onaylandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruna sunulduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bergama'da 2,4 milyon metrekare üzerine kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararının Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından onaylandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruna sunulduğunu belirtti.

Dağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Batı Anadolu Serbest Bölgesi kararını onaylayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a teşekkürlerini iletti.

Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde ihracata yönelik, katma değeri yüksek ürünlerin üretileceğini belirten Dağ, bölgenin yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sunacağını ve 4 milyar dolar ciro sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Bölgenin ihracat potansiyelinin 2 milyar dolar civarında olmasının beklendiğini aktaran Dağ, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sunacak bölgenin Türk yatırımcısını destekleyeceğini ve doğrudan yabancı yatırım miktarını artıracağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer