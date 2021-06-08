Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonu olan Kastamonu Belediyespor'u tebrik ederek başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonu olan Kastamonu Belediyespor'u tebrik ederek başarılar diledi.

9 Haziran İnebolu'nun Kurtuluşu, Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları ile Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü için Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, buradaki programın ardından Abana, Bozkurt ve Devrekani ilçelerini ziyaret etti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile görüşen Bakan Kasapoğlu, bu ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında Belediye Başkanlarından bilgi alarak Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye Kadın Hentbol Süper Ligi'nde şampiyon olan ve Türkiye Kupasını da müzesine götüren takımı tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

Uzun zamandır atıl vaziyette olan, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi haline getirilecek olan Mahalli İdareler Eğitim Merkezi (MİEM) inşaat alanını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinin sonunda Bakan Kasapoğlu'na, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve Kastamonu Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Bülent Bıyıklı tarafından ismi yazılı forma ve plaket hediye edildi. Bakan Kasapoğlu, ardından Ankara'ya gitmek üzere şehirden ayrıldı. - KASTAMONU

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, şampiyon Kastamonu Belediyespor'u kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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