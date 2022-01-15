Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: "Adnan Menderes ve arkadaşlarını katleden cellatlar, yeni kurban istiyorlar"

Son dakika haberleri: Aydın'da toplu açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Kasapoğlu: "Adnan Menderes ve arkadaşlarını katleden cellatlar, yeni kurban istiyorlar"AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.