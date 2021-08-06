Yangından etkilenenlerin prim borçlarına erteleme
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Yangından etkilenenlerin prim borçlarına erteleme

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay ertelediklerini açıkladı.

Bakan Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını duyurdu.

"4 AY ERTELİYORUZ"

Bilgin, "Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinin yangından etkilenen ilçelerinde 28 Temmuz ila 26 Ağustos; Adana ve Muğla illerinin yangından etkilenen ilçelerinde ise 29 Temmuz ila 26 Ağustos arasında SGK'ya verilmesi gereken belgelerin kuruma verilme süresi uzatıldı. Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz" dedi.

FAİZSİZ TAKSİT İMKANI

Bu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım 2021'e kadar uzatıldığını belirten Bakan Bilgin, mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz taksitlendirilebileceğini kaydetti.

Yangından etkilenenlerin prim borçlarına erteleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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