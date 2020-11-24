Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım koruması A.Y.Y, silahını temizlerken doldur boşalt yaptığı esnada silahı bir anda ateş aldı ve Yıldırım'a ait tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan'ın kalbine isabet etti. 30 yaşındaki Karahan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, koruma A.Y.Y gözaltına alındı.

Tuzla'da tersanede, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşun bir kişinin ölümüne neden oldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tuzla'da meydana geldi. İddialara göre Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi A.Y.Y'nin doldur boşalt yaptığı sırada silahı ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi odada bulunan ve tersanede şoför olarak çalışan 30 yaşındaki Kerim Karahan'ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100 metre yakınında bulunan özel hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koruma polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Acı haberi alan Karahan'ın yakınları hastaneye akın etti. Babası Temel Karahan ve anne Emine Karahan ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Emine Karahan tekerli sandalyeye konuldu.

"OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Kerim Karahan'ın kuzeni Seyit Çiçek, "Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değildir, toplumun içinde veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

Çiçek, "Babası da Covid-19 hastasıydı. Kendisini karakoldan, şuradan buradan izin alarak buraya getirdik. Zaten ölüm haberini alınca evde zor zapt ettik. Annesinin de kronik rahatsızlığı var" şeklinde konuştu.

Karahan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı