Son dakika haberleri! Aykut Kocaman:

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Aykut Kocaman : "İstifa kararımı yönetime ileteceğim"

İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, alınan 3-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası kulüp yönetimine istifasını sunacağını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maçla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Geçen haftaki Rize karşılaşmasından sonra takımda oyunda özellikle düzelme gözüküyordu ve umutlanmıştık. Buraya gelirken de özellikle zaaflara bakarak, kaybetmeden dönmek en önemli temeliydi. Ligin organize 5-6 takımı var. Bunların en başında geliyor Karagümrük saha yerleşimi ve duruşu olarak. Son derece haklı ve doğru galibiyet aldılar. Bizim adımıza söyleyecek bir şey yok. 8 maç 6 mağlubiyet, sezon başlangıcında kabul edebilir değil. Hem kendi hem kulüp adına kabul edilemez. Kendi adıma vereceğim kararlarda beklediğim şurasıydı. Bir şeyleri değiştirme şansı yoksa o güne kadar karar verdim. Bir şeyleri değiştirme konusunda ki gücümüzün azaldığını gösteriyor. Ne kendimi ne de kulübü sıkıntıya sokmaya gerek yok. Gereken neyse nasıl başarılarda karşılığını alıyorsak başarısızlıkların da bedeli olacak. İstifa kararımı yönetime ileteceğim" dedi.