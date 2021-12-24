Diyarbakır'da atletizm takımı Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor atletizm takımındaki sporcular, Türkiye Şampiyonası hazırlığını sürdürüyor.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor atletizm takımındaki sporcular, Türkiye Şampiyonası hazırlığını sürdürüyor.
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okulları'nda keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan sporculardan oluşturulan atletizm takımı, 30 Aralık'ta Adana'da yapılacak olan Atletizm Kulüpler Türkiye Şampiyonası finalinde kenti temsil etmenin gururunu yaşıyor.
Sporcular, finallerde başarı elde etmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.
Antrenmanlarda yoğun tempo sergileyen sporcular, atletizmde Diyarbakır'ın başarı çıtasını yükseltmek istiyor.