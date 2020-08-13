Son dakika haberleri | Antalya'da ineğin sürüklediği kişi öldü
Son dakika haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ipine dolandığı inek tarafından sürüklenen kişi hayatını kaybetti.
13.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:44
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ipine dolandığı inek tarafından sürüklenen kişi hayatını kaybetti.
Yeniköy Mahallesi'nde Ahmet Koç (81), ahırdaki hayvanlara su vermek isterken ayağı ineğin ipine dolandı.
İnek tarafından yaklaşık 130 metre sürüklenen Koç ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA