Son dakika haberleri: Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının yeni başkanı Murat Yılmazer oldu Son dakika haberi: Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının başkanlığına Murat Yılmazer seçildi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının başkanlığına Murat Yılmazer seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun olağanüstü genel kurul toplantısı Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında gerçekleştirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'in divan başkanlığını yaptığı olağanüstü genel kurulda, adayların konuşmalarının ardından seçime gidildi. Mevcut Başkan Hacıbekir Gani'nin aday olmadığı ve 3 adayın yarıştığı seçimde 1892 delege oy kullandı. Adaylardan Murat Yılmazer 1118, Hasan Hüseyin Sertkaya 670, Fahri Şen 69 oy aldı. 35 oy ise geçersiz sayıldı.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odasının yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu asıl üyeler: Murat Yılmazer, Çakır Karakoç, Kazım Berk, Serkan Görgülü, Ziyarettin Üçpınar, Şahabettin Özdemir, Savaş Atılgan, Durmuş Koca, Hasan Mercimek, Hakan Aydoğan, Sait Kaynak.

Denetim Kurulu asıl üyeler: Murat Kılıç, Vecihi Naci Semerci, Hacı Ömer Sarıtaş.

"Esnafımıza en iyi hizmeti yapmak için çok çalışacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Yiğiner, Yılmazer ve ekibine başarı dileyerek, şunları kaydetti:

"Üyelerimizin menfaati doğrultusunda hizmet etmek esnaf ve sanatkar temsilcileri olarak bizim önceliğimizdir. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odamızın yeni yönetiminin de minibüsçü esnafının menfaatlerine yönelik başarılı hizmetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. ANKESOB olarak minibüsçü esnafımızın bundan önce olduğu gibi her zaman yanındayız."

Yılmazer de olağanüstü genel kurulun ve seçimin geride kaldığını belirterek, "Artık ileriye bakıyoruz. Esnafımız bizden hizmet bekliyor. Yapılması beklenen ve gereken birçok proje, çalışma var. Esnafımıza en iyi hizmeti yapmak için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA