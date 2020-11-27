Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
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Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

27.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:49
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimiANKARA'nın Keçiören ilçesinde alışveriş merkezlerinde koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde alışveriş merkezlerinde koronavirüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetime, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile zabıta ekipleri katıldı. Ekipler, alışveriş merkezleri içindeki yeme içme alanları ve mağazaları kontrol etti, vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Keçiören belediyesi temizlik ekipleri de alışveriş merkezlerinde iş yerlerini dezenfekte etti.

'KAMU SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR HUSUSTUR'Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, "Alışveriş merkezlerinde özellikle filtre denetimine özen gösteriyoruz. Buradaki amacımız toplu hava sirkülasyonunu denetim altına almak. İçinde bulunduğumuz AVM'de de kurallara riayet edildiğini görüyoruz. İlçemizde bulunan 4 AVM'iz düzenli olarak kontrol ediliyor. Sıkıntılı bir durum tespit ettiğimizde cezalandırmak için tereddüt etmiyoruz; çünkü kamu sağlığı çok önemli bir husustur" dedi.'PAZARDA SOSYAL MESAFEYİ SAĞLAYAMIYORUZ'

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, Keçiören'de denetimlerin her gün nizami şekilde devam ettiğini ve vatandaşların da kurallara uyduğunu söyleyerek, "Asıl meselemiz toplu taşıma, pazar yerleri, cenaze, düğün gibi kalabalıklardan bu mikrop yayılıyor. Bu tür faaliyetlere bir süre kısıtlama getirmek lazım. 'Pazarda sosyal mesafeyi sağlarız' dersek yalandır. Gerçek hayata baktığımızda bunu sağlamak çok zordur. Vatandaş önlemlere dikkat ediyor; ama mesafeyi korumak lazım" diye konuştu. 

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Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi
Ankara'da AVM'lerde koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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