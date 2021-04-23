Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 Nisan hediyesi
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Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 Nisan hediyesi

Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarından çocuklara 23 Nisan hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında anlamlı çalışmaya imza attı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında anlamlı çalışmaya imza attı. Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nden yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışanlar, aralarında topladıkları paralarla mahalledeki çocuklar için hediyeler aldı. Hediyeler, ilkokul öğrencilerinin yanı sıra kimsesiz ve desteğe ihtiyacı olan çocuklara dağıtılacak.

Pandemi öncesinde santralin inşa edildiği bölgede organizasyonlara imza atan Akkuyu Nükleer A.Ş., bu yılki kısıtlamalar nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, uzun süredir günün sadece belli saatlerinde dışarı çıkabilen çocuklara destek vermek ve teşvik etmek için bağış toplayarak, okullara aktarılması planlanan kırtasiye, oyuncak ve eğitici oyunlar satın aldı. Çocuklara hediyeleri, korona virüs önlemleri kapsamında verilecek.

"'Biz bize yeteriz' kampanyasına 3 milyon liradan fazla para ayırdık"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluğun büyük ölçekli projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasının temel ilkeleri olduğunu biliyor ve mümkün olduğunca bu tür projelere ağırlık veriyoruz. Geçen yıl, Türk Hükümeti tarafından salgın nedeniyle gelir kaynaklarını kaybeden vatandaş kategorileri ve yoksul aileleri desteklemek amacıyla başlatılan 'Biz bize yeteriz' kampanyasına 3 milyon liradan fazla para ayırdık. Yerel hastanelere ve okullara maddi destek sağladık, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi, şirketin hayırsever girişimlerinin çalışanlarımıza da nasıl yansıdığını görüyoruz. Onların yerel topluluğa nasıl entegre oldukları ve yerel halkın refahı, bölgenin istikrarı ve refahı için nasıl kişisel sorumluluk gösterdiklerini gururla izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS'nin inşa edildiği bölgeye destek için başlattığı faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, geçen yıl Silifke Devlet Hastanesi, Büyükeceli Aile Sağlığı Merkezi ile Büyükeceli İlkokulu ve Ortaokuluna bağış sertifikaları vermişti. Yeni eğitim-öğretim yılının başlanması vesilesi ile de Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, sınıfların yenilenmesinden spor malzemeleri teminine kadar Gülnar ilçesindeki okulların çeşitli ihtiyaçları için 372 bin TL tutarında bir bağış sertifikası aktarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Akkuyu Projesinde yer alan firmalarla ile işbirliği yapılarak Gülnar ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 500 adet Ramazan kolisi teslim edilmişti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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