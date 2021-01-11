Son dakika haberleri! Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın Covid-19 testleri negatif sonuçlandı
11.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:45
Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle bir süredir tedavi gören başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle bir süredir tedavi gören başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, futbol A takımı teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün yapılan testler sonucunda da pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı