Son dakika haberleri! Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın Covid-19 testleri negatif sonuçlandı

Son dakika gelişmesine göre Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle bir süredir tedavi gören başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle bir süredir tedavi gören başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bir diğer açıklamada, futbol A takımı teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün yapılan testler sonucunda da pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı