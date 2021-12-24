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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Murat Gökdeniz (47) idaresindeki 35 AIK 746 plakalı otomobil, Tavşantepe mevkisinde su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Gökdeniz'in cenazesi morga kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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