Son dakika haberleri... ADANA Paten sürerken ayağı kırılan öğrenciyi, polisler sınav salonuna taşıdı
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Son dakika haberleri... ADANA Paten sürerken ayağı kırılan öğrenciyi, polisler sınav salonuna taşıdı

Son dakika gündem haberine göre Paten sürerken ayağı kırılan öğrenciyi, polisler sınav salonuna taşıdıADANA'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geldiği okulda, paten kayarken kırılan ve alçıdan yeni çıkarılan ayağı ağrı yapınca yürüyemeyen Emre Çavuşoğlu'nu (12), biri kadın iki polis memuru...

05.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:44

Paten sürerken ayağı kırılan öğrenciyi, polisler sınav salonuna taşıdı
ADANA'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geldiği okulda, paten kayarken kırılan ve alçıdan yeni çıkarılan ayağı ağrı yapınca yürüyemeyen Emre Çavuşoğlu'nu (12), biri kadın iki polis memuru sınav salonuna kucağında taşındı. Sınav çıkışı okul önünde bekleyen veliler, durumu öğrenince polis memurlarını alkışladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İOKBS'ye girmek için babası Mehmet Çavuşoğlu ile İsmet İnönü İlkokulu'na gelen Emre Çavuşoğlu, geçen hafta paten sürdüğü sırada kırdığı ayağı ağrıyınca yürümekte zorlandı. Sınav saatine dakikalar kala durumu fark eden polis memurları Okan Arıkan ile Arzu Doğru Manap, Çavuşoğlu'nu kucaklarına alarak sınav salonuna taşıdı. Bu anlar bir velinin amatör cep telefonu tarafından kaydedildi.
POLİSLERİ ALKIŞLADILAR
Yine iki polis memurunun yardımıyla sınavdan çıkan ve sınavının iyi geçtiğini belirten Emre Çavuşoğlu'nu babası kapıda karşıladı. Okul önünde bekleyen veliler durumu baba Çavuşoğlu'ndan öğrenince polis memurlarını alkışladı. Polislere teşekkür eden Emre Çavuşoğlu, "Sınavda matematikte biraz birkaç soru zordu, Fen'de bir boş bıraktım. Ama normaldi, o kadar zor bir sınav değildi. Paten sürüyordum, ayağım burkuldu. Sınava girerken de biraz heyecan ve diz ağrısı vardı. Polislere çok teşekkür ederim, Allah razı olsun" dedi.
Baba Çavuşoğlu ise polislerin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve bugün de bunun bir örneğini gösterdiklerini belirterek, "Polislerimize çok teşekkür ederiz, haklarını helal etsinler. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.

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Son dakika haberleri... ADANA Paten sürerken ayağı kırılan öğrenciyi, polisler sınav salonuna taşıdı

Kaynak: DHA

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