Son dakika haberleri | Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Horzum Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgede başlatılan soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın