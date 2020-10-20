Son dakika haberleri! ABD yönetiminden Google'a "tekelcilikle mücadele" davası
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Son dakika haberleri! ABD yönetiminden Google'a "tekelcilikle mücadele" davası

20.10.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:22
Son dakika haberleri! ABD yönetiminden Google'a

Son dakika haberlerine göre ABD hükümeti, teknoloji firması Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açtı.

ABD hükümeti, teknoloji firması Google'a karşı "Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı ve 11 Cumhuriyetçi eyalet yönetimi, Washington DC Federal Mahkemesinde Google'a dava açtı.

"Tekelcilikle Mücadele Kanunu" kapsamında açılan davada Google, online arama piyasasındaki hakimiyetini rakiplerini saf dışı bırakmak için kullanmakla suçlanıyor.

Dava dilekçesinde Google için herhangi bir ceza talebine yer verilmezken, Adalet Bakanlığının Google'ı bazı operasyonlarını satmaya zorlayabileceği belirtiliyor.

ABD'de uzun süredir Google, Facebook ve Twitter gibi internet şirketlerinin piyasayı tekelleştirmesi ve ellerindeki gücü kullanma alanları tartışılıyordu.

Amazon, Google, Facebook ve Apple'ın üst yöneticileri, 29 Temmuz'da, endüstri içindeki tekelleşme iddiaları ve pazar uygulamaları hakkında ABD Kongresinde ifade vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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