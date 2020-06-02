Son dakika haberleri... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 bin 945 Son dakika gelişmesine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 106 bin 945'e ulaştı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 106 bin 945'e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 860 bin 626 vakanın tespit edildiği, bunlardan 615 bin 654'ünün iyileştiği belirtildi. Ülkede, 1 milyon 138 bin 27 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: DHA