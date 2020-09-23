Son dakika haberleri | ABD'de imalat sanayi PMI eylülde yükseldi

Son dakika haberlerine göre ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 0,4 puanlık artışla 53,5 değerine çıktı ve 20 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin eylül ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 53,5 değerine yükseldi.

Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, bu dönemde ekonomik normalleşmenin etkisiyle temmuz itibarıyla imalat sektöründe görülen büyümenin sürdüğüne işaret etti.

Beklentinin biraz üzerinde bir artış gösteren verinin, eylülde 53,1 değerini alması tahmin ediliyordu. Endeks, ağustos ayında da 53,1 değerinde gerçekleşmişti.

Hizmet sektörü endeksinde düşüş

Hizmet sektörü PMI ise eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 54,6'ya geriledi. Son 2 ayın en düşük seviyesine inen endekse ilişkin piyasa beklentisi, eylülde 54,7 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, ağustosta ise 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak 54,4 oldu. Bileşik PMI, ağustosta 54,6 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, ekonomik faaliyetin artan taleple 3'üncü çeyreği sağlam bir şekilde tamamladığını ifade etti.

"Veriler, 3'üncü çeyrekte sağlam bir toparlanma yaşanacağının işaretçisi"

Williamson, "Veriler, ekonominin ikinci çeyrekteki düşüşünün ardından 3'üncü çeyrekte sağlam bir toparlanma yaşanacağını işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonominin güçlü performansının 4'üncü çeyrekte devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretleri olduğunu belirten Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının önemli bir endişe kaynağı olamaya devam ettiğini bildirdi.

Williamson, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliğin de yoğunlaştığına işaret ederek, gelecek aylara ilişkin aşağı yönlü risklerin söz konusu olduğunu kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin