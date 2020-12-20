Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı
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Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı

20.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:48

Bir son dakika haberine göre 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı İşyerinden yapılan hırsızlık anı kamerada İstanbul'da plaka ve işyerinden hırsızlık suçuna karışan 18 yaşındaki hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı

İşyerinden yapılan hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da plaka ve işyerinden hırsızlık suçuna karışan 18 yaşındaki hırsız, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 18 yaşında 81 suç kaydı bulunan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderilirken, son hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 21 ve 25 Kasım tarihleri arasında Şişli ve Bayrampaşa ilçelerinde, işyerinden hırsızlık ve plaka hırsızlığı yapan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayların meydana geldiği yerlerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

Şahıs yakalandı suç kaydı hayrete düşürdü

Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalar neticesinde iki ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarında şüphelisi olduğu belirlenen Semih G. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadesi alınınca Semih G.(18)'in 81 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

81 kaydı bulunan hırsızın işyerinden hırsızlığı kamerada

Yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde, sabah saatlerinde aracını bir dükkanın yanına park ederek, yanındaki kimliği belirsiz bir kişiyle beraber saniyeler içerisinde çaldıkları malları kendi araçlarına yükledikleri anlar görüldü.

Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı
Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı
Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı
Son dakika haberleri: 81 suç kaydı olan 18 yaşındaki hırsız tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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