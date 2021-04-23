Son dakika haberleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Gelen son dakika haberine göre Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, çocuklara daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini verdiklerini belirtti.

Asya, şunları kaydetti:

"Bu özel günün çocuklarımıza armağan edilmesi ülkemizin emin ellerde olacağının bir göstergesidir. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bizlerin yerini alacak olan çocuklarımız kentleri, ülkeleri, dünyayı yönetecekler. Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanabilir bir dünya, bugünün çocukları tarafından kurulacak. Bizlerden aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklarına ve bizim yapamadıklarımızı hayata geçireceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 101. kuruluş yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım