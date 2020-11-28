Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)

28.11.2020 19:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 19:06
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)

Son dakika gündem haberi... TOPRAĞA VERİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki İklim İzci gözyaşları arasında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki İklim İzci gözyaşları arasında toprağa verildi. Halil İbrahim Hiper Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olan İklim İzci için, Bitez Mahallesi Gülümser Rüştü Kaynak camiinde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde baba Tarkan İzci (46) ayakta güçlükle durabildi. Cenaze töreninde iş, siyaset dünyasından bir çok isim İzci'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Okul arkadaşları ellerindeki gülleri tabutunun ve mezarının üstüne bırakırken tabutunun üstüne okul üniforması örtüldü. İklim İzci Bitez mezarlığında toprağa verildi.  

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),  

Bunlar da ilginizi çekebilir

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellere iki yeni kısıtlama getirildi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak
Yüzde 95 etkili olan korona aşısı bir ülke için yola çıktı! İlk kez onlar kullanacak

Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

İlgili Haberler

16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi | Karaburun açıklarındaki hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı (2)
Son dakika haberi | Karaburun açıklarındaki hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Acun Ilıcalı Ariana Grande Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Samet Aybaba Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İlaç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı (2) - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 19:06:45. #1.15#
title