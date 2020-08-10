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Son dakika haberleri! 10 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Son dakika gelişmesine göre Enes Ünal'dan DHA'ya özel açıklamalarKariyerime İspanya'da devam edeceğim, orada mutluyumÜst seviye takımlarda forma giymek istiyorumEURO 2020'de başarıyı hak eden bir kadromuz varŞenol Güneş inanılmaz birisiBEŞİKTAŞLILAR, "BIRAKMAM SENİ" DEDİBeşiktaş Kulübü, "Ödül Senin" gecesi...

Son dakika haberleri! 10 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
10.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:21

Enes Ünal'dan DHA'ya özel açıklamalar

Kariyerime İspanya'da devam edeceğim, orada mutluyum

Üst seviye takımlarda forma giymek istiyorumEURO 2020'de başarıyı hak eden bir kadromuz varŞenol Güneş inanılmaz birisi

BEŞİKTAŞLILAR, "BIRAKMAM SENİ" DEDİBeşiktaş Kulübü, "Ödül Senin" gecesi düzenlediDemirören Medya Grubu, "Ödül Senin" gecesini Kanal D ekranlarına taşıdıGece sonunda 80 milyon TL toplandı, 156 bin SMS alındıHülya Avşar: Beşiktaş hayatımın bir parçası olduErsin Destanoğlu: Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırızRıdvan Yılmaz: Hedefimiz şampiyonlukYılmaz Erdoğan: Beşiktaşlı olmayan insanların da yardımları çok çok anlamlıydıAhmet Nur Çebi: Yeni sezonda şampiyonluk için oynayacağız

TFF'DE ÖNEMLİ TOPLANTI Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitleri konusundaki rahatsızlıklarını ve taleplerini, Riva'daki toplantıda Başkan Nihat Özdemir'e iletecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak.Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlık döneminin ilk antrenmanına BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde çıkacak.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekipte sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam edecek.

VOLEYBOL14.00 Voleybolda 2020-2021 sezonu kura çekimi online olarak gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALİ22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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