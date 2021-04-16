Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanlığından "Türkiye ile olumlu gündem" açıklaması Açıklaması
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Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanlığından "Türkiye ile olumlu gündem" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakanlığından 'Türkiye ile olumlu gündem' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sağlayabileceğini" bildirdi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ekonomi alanında olumlu bir gündemin, "ilişkilerin iyileşmesi ve gerginliğin azalmasına katkı sağlayabileceğini" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan "Türkiye ile olumlu gündem önerileri" başlıklı açıklamada, "Her zaman uluslararası hukuka ve Avrupa değerlerine bağlı olan Yunanistan'ın, belirli tezleri vardır ve bunlar bilinmektedir. Türkiye ile hem ikili hem de AB-Türkiye çerçevesinde anlaşmazlıklar vardı ve olmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dünkü Ankara ziyaretinde vurguladığı üzere, "Türkiye ile ilişkilerde olumlu bir gündem ve geniş kapsamlı iş birliğini destekleme iradesi olduğu" savunulan açıklamada, "Özellikle ekonomi ve ticaret sektörlerinde olumlu bir gündem, gerginliğin azalması ve ilişkilerin iyileşmesine katkıda bulunabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülke halkları arasındaki temasların artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in, bu temaslar sırasında ekonomi alanında iş birliği için 15 maddelik bir liste sunduğu kaydedildi.

Türk tarafının da belirli noktalar üzerinde kendi tekliflerini sunduğu aktarılan açıklamada, bu çerçevede gelecekte bu alanlarda atılacak adımlar üzerinde çalışma konusunda tarafların mutabık olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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