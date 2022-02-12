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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

AA, Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberi... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu3,692171-1,14
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,983122-0,81
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,15-0,77
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,08-0,68
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,698335-0,62
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,164887-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,18124-0,56
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,743446-0,45
Aura Portföy Değ. Fon0,890898-0,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)5,092936-0,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,010101-1,97
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,009891-0,77
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,014433-0,55
AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF0,08587-0,40
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF0,092587-0,18
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,049672-0,16
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013274-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Spor Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Haberler

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