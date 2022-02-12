Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: