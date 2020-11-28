Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (5)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,84'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: