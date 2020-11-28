Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (5)

28.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:06
Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (5)

Gelen son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,11 ile Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF ise yüzde 0,84'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

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AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,464010-1,11
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,038931-0,98
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,983557-0,83
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602261-0,62
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,845596-0,57
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027128-0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238254-0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,034258-0,47
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105289-0,41
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,302235-0,34
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020136-0,84
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020288-0,75
HEM Katkı EYF0,019406-0,69
VEM Katkı EYF0,019605-0,68
ZEM Katkı EYF0,02081-0,68
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,020505-0,67
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020518-0,66
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,020249-0,64
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,021425-0,64
NN Hay. Em. Katkı EYF0,021989-0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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