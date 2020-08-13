Son dakika haberi | Uşak'ta "Zafer Tenis Turnuvası" başladı Son dakika spor haberi: Uşak Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Zafer Tenis Turnuvası" başladı.

Uşak Belediyesince her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Zafer Tenis Turnuvası" başladı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Huzurpark spor kompleksinde başlayan turnuvanın kura çekimlerini Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner, yaptı.

Çeşitli kategorilerde 83 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın başlama vuruşunu Ceylaner gerçekleştirdi.

Elemeli olarak devam edecek olan ve 30 Ağustos'ta sona erecek turnuvada dereceye giren sporculara, Uşak Belediyesince çeşitli ödüller verilecek.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Ceylaner, "Turnuvamıza 83 sporcumuz katıldı. Birçok zaferlerin kazanıldığı bu aya özel gerçekleştirilen turnuvamızın final maçını 30 Ağustos'ta yapacağız. Katılımcılarımızın hepsine ilgilerinden dolayı belediyemiz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Tüm karşılaşmaların centilmence geçmesini diliyorum." dedi.

Tenis İl Temsilcisi Tansu Bulut ise "Pandemi sürecinde böyle bir sayıyı yakalamak oldukça güzel. İnsanlarımız gerçekten spor yapmayı özlemiş. ve özellikle pandemi sürecinde, iki sporcu arasında yaklaşık 23 metrelik bir mesafe söz konusu olduğu için tenis güvenli bir spor. Çekişmeli ve seyir zevki yüksek mücadeleler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA