Son dakika haberi | Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması
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Son dakika haberi | Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması

23.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:10
Son dakika haberi | Uşak'ta polislerden sokak hayvanları için farkındalık çalışması

Son dakika haberlerine göre Uşak'ta polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına pankart asarak, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Uşak'ta polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarına pankart asarak, vatandaşlardan sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kentin işlek noktalarına, "Merhametimiz, insanlığımızın ölçüsüdür. Lütfen sokak hayvanlarına sahip çıkalım" ve "Lütfen bu zor günlerde sokak canlarına sahip çıkalım" yazılı pankartlar astı.

Şehirdeki billboardlarda da sokak hayvanları konusunda bilgilendirici görseller yayımlandı.

Kentin çeşitli noktalarına konulmuş mama kaplarına, ekiplerce yiyecek bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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