Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.

Son dakika ekonomi haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan