Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.
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Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.

Son dakika ekonomi haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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