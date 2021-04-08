Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan