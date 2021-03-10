Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

10.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:58
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve mağaralarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve mağaralarda silah ile mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde komandolar tarafından etkili operasyonların icra edildiği, her taşın altına bakıldığı, bu kapsamda, Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'nın kullandığı yeni sığınak ve mağaraların tespit ettiği belirtildi.

Bölgede yapılan arama-taramalarda, RPG-7 roketatar, 4 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 6'lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 mayın, 2 el bombası, 1000 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 12,7 mm doçka uçaksavar mühimmatı, 30 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 şarjör, 2 gece görüş dürbünü, termal silah dürbünü, 2 keskin nişancı dürbünü, 4 el dürbününün ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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