Son dakika haberi | Tunus'ta ramazan ayının ilk yarısında yatsı ve teravih namazları evde kılınacak

Gelen son dakika haberlerine göre Tunus Din İşleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu 30 Nisan'a kadar yatsı ve teravih namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağını ve camilerde toplu iftarlara müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Tunus Din İşleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının geçerli olduğu 30 Nisan'a kadar yatsı ve teravih namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağını ve camilerde toplu iftarlara müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde ramazan ayı boyunca yatsı dışındaki vakit namazları ile cuma namazının camilerde kılınacağı belirtildi.

Cuma hutbelerinin 10 dakikayla sınırlandırıldığı bilgisi verilen açıklamada, camilerde mukabele, hatim ve Kuran-ı Kerim dersleri gibi faaliyetlerin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ramazan ayının ilk yarısını kapsayan 30 Nisan'a kadar yerel saatle 19.00-05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında, yatsı ve teravih namazlarının evde kılınacağı ve camilerde toplu iftarlara izin verilmeyeceği vurgulandı.

Bakanlık, camilere ibadet için gelen Tunuslulara, "tüm salgın ve hijyen önlemlerine uymaları, abdestlerini evlerinde almaları ve seccadelerini beraberlerinde getirmeleri" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 9 bin 87 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 264 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes