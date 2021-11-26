Son dakika haberi! Tunceli'de 2 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı
Son dakika haberlerine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Ovacık Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - TUNCELİ
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri