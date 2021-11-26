Son dakika haberi! Tunceli'de 2 kişi terör örgütüne yardım ve yataklıktan tutuklandı

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal incelemede örgüte yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "21 Ekim 2021 tarihinde Tunceli-Ovacık kırsalında gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda ele geçirilen malzemeler üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde; terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları Ovacık Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - TUNCELİ

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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