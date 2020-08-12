Trabzonspor, Marlon'un 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi Trabzonspor, Fluminense'den 23 yaşındaki Brezilyalı sol bek Marlon'u 2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Trabzonspor, ilk senesi kiralık olmak üzere 1+3 yıllığına renklerine bağladığı 23 yaşındaki Marlon Rodrigues Xavier için Brezilya kulübü Fluminense'ye 150 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Genç sol bek oyuncusuna ise ilk yıl için 480 bin Euro garanti ücret verilecek.

Bordo-mavili kulüpten Marlon Rodrigues Xavier'in transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

SATIN ALMA OPSİYONU 2 MİLYON EURO

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier'in, 2.000.000.-EUR satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 1(Bir) yıl süreyle geçici transferi konusunda, Fluminense Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fluminense Kulübüne kiralama bedeli olarak, 150.000.-EUR ödenecektir. Satın alma opsiyonunun kullanılması ve futbolcunun başka bir kulübe kesin transferi/kiralanması halinde, Fluminense Kulübüne, kesin transfer/kiralama tutarının %10'u kadar satış payı ödenecektir."

Oyuncuya ödenecek ücret konusunda KAP'a yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcu Marlon Rodrigues Xavier ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 480.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2021/22 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Kaynak: DHA