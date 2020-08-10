HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Trabzon'da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yapıyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındıktan yılda 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken, üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Son dakika haberi! Trabzon'da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yapıyor
10.08.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:44

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan fındıktan yılda 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlanırken, üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi Trabzon'da, 2014 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Borsası tarafından ortaklaşa olarak başlatılırken, bu proje ile yaşlanmış ve verimden düşmüş olan 50 yaş ve üzeri fındık bahçeleri sökülerek yenilenmesi, ortalama verimin 90 kilogram'dan 200-250 kilogram'a çıkarılması hedefleniyor.

Trabzon'da 65 bin 500 hektar alanda 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yaparken 2020 yılı fındık rekoltesi 40 bin 314 ton olarak hesaplandı.

İklim şartlarına göre değişmekle birlikte Trabzon'da ortalama olarak yıllık fındık rekoltesi 30 ila 60 bin ton arasında gerçekleştiği tahmin edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli 2020 yılı tahmini Türkiye fındık rekoltesini 665 bin ton olarak açıklamıştı.

Öte yandan Ferrero Fındık İthalat, İhracat ve Tic. A.Ş. Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Aslantürk Tarım San. İhr. ve İthalat A.Ş. Sabırlar Fındık İhr. Ltd. Şti. Cirav Gıda San. İnş. Dış Tic. Ltd.Şti. Trabzon'dan fındık ihracatı yapan firmalar arasında yer alıyor. - TRABZON

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü Spor
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Yaşar Güler Ümit Dündar Donald Trump Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Trabzon'da 61 bin 661 çiftçi fındık yetiştiriciliği yapıyor - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:14:03. #1.15#
title